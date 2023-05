Dzeko stupisce in Milan-Inter. La mossa di Inzaghi premia! – TS

L’edizione odierna di Tuttosport omaggia la grande prestazione e il gol di Dzeko in Milan-Inter (vedi intervista). Ecco alcuni precedenti del bosniaco in Champions League con la maglia della Roma.

CARTA D’IDENTITÀ – Simone Inzaghi sceglie di schierarlo nella semifinale d’andata di Champions League e Edin Dzeko risponde immediatamente presente. Il gol del bosniaco, all’8′ del primo tempo di Milan-Inter, permette ai nerazzurri di sbloccare la partita e di indirizzarla nella maniera migliore possibile. Non è solo la rete dello 0-1 ad impressionare, quanto la prestazione più in generale. Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, la tecnica e l’esperienza del “Cigno di Sarajevo” incanta il pubblico di San Siro, che dimentica i suoi 37 anni d’età. Milan-Inter per Dzeko è la terza semifinale di Champions League. E qui, come anche nel doppia sfida contro il Liverpool giocata con la maglia della Roma nel 2017/2018, è riuscito ad andare in gol.

PRECEDENTI – Il gol messo a segno nel primo atto della semifinale contro il Milan certifica la correttezza della scelta di Inzaghi di mettere in campo Dzeko dal 1′, dopo averlo fatto riposare in campionato contro la Roma. L’allenatore dell’Inter, probabilmente, ha tenuto conto anche della rete del bosniaco rifilata ai cugini rossoneri nella finale di Supercoppa Italiana di gennaio. Per non parlare, poi, del fatto che in Champions League Dzeko era già andato in gol tre volte, nelle due gare contro il Viktoria Plzen.

Fonte: Simone Togna