Milan-Inter, Chiffi si perde qualche giallo. Rischia Theo Hernandez: la moviola – CdS

La direzione di gara di Milan-Inter viene affidata a Chiffi, ma secondo la moviole del Corriere dello Sport mancherebbe qualche giallo di troppo. Rischio rosso per Theo Hernandez.

LA MOVIOLA – Chiffi si perde qualche giallo di troppo nel corso di Milan-Inter, come per esempio quello a Bennacer e Marcelo Brozovic, ma soprattutto Theo Hernandez che rischia il rosso. Già ammonito, fa a sportellate su Dumfries in ripartenza, Chiffi fa proseguire, se avesse fischiato avrebbe dovuto ammonire il rossonero, e sarebbe stato il secondo. Regolare la rete di Marcelo Brozovic per lo 0-1, lo stesso vale per il gol di Olivier Giroud, c’è Alessandro Bastoni che lo tiene in gioco per il 3-1. Voto 5,5 per Chiffi.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna