Inter, limite evidente ma colpa non solo della difesa. Inzaghi corra ai ripari – CdS

L’Inter ha preso un’altra brutta botta, la seconda in tre partite dopo aver perso lo scontro diretto con la Lazio. Altri tre gol, questa volta provenienti dal Milan. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola sottolinea il problema dell’Inter cioè una fase difensiva da rivedere. Ma la colpa non è totalmente da attribuire alla difesa.

LIMITI DIFENSIVI – L’Inter cercava un riscatto dopo la brutta botta con la Lazio, e invece ha perso di nuovo uno scontro diretto importantissimo, subendo – tra l’altro -, altri tre gol proprio come l’Olimpico. Dopo un precampionato con dieci gol incassati in cinque amichevoli, adesso la squadra allenata da Simone Inzaghi conta ben otto gol subiti in cinque partite giocate. Fase difensiva assolutamente da rivedere, ma la colpa, secondo il quotidiano romano, non è da attribuire solamente al trio difensivo che fino alla scorsa stagione era un muro di cemento armato. Colpa anche di un centrocampo dove Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu danno poco nerbo e di esterni che non aiutano. Inzaghi ha parecchi problemi da risolvere, molti più di un anno fa, e mercoledì è atteso all’esame Bayern Monaco.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti