Marotta ma non solo: Zhang ha trovato l’accordo per blindare i dirigenti dell’Inter!

Marotta è pronto a mettere la propria firma sul nuovo contratto che lo legherà all’Inter. E non è l’unico dirigente nerazzurro interessato all’evento. Come riportato dal giornalista Di Marzio su Sky Sport 24, l’annuncio è previsto nella prossima settimana

MANAGEMENT RINNOVATO – Tutto fatto in casa Inter sul capitolo management. Il Presidente Steven Zhang ha raggiunto un accordo totale con i suoi dirigenti. Il rinnovo sarà di tre anni, quindi fino al 30 giugno 2025, e non biennale come previsto inizialmente. L’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio e il Vice-DS Dario Baccin sono pronti a firmare. Secondo quanto appreso da Gianluca Di Marzio – giornalista di Sky Sport -, l’annuncio ufficiale è previsto nella settimana prossima. I tre dirigenti continueranno l’ottimo lavoro fatto in questi ultimi anni sul mercato e non solo. Poi si parlerà con Simone Inzaghi, per provare ad allungare anche il suo contratto. Ma nel caso dell’allenatore non c’è fretta. Se ne potrà parlare anche a fine stagione. A questo punto all’appello di Zhang mancherebbe solo l’AD Corporate Alessandro Antonello, che ovviamente non rientra nel discorso mercato. I prossimi saranno i giorni di Marotta, Ausilio e Baccin.