Rafael Leao segna il gol sbagliando il cross che qualifica il Milan: Genoa KO 3-1!

Rafael Leao permette al Milan di passare il turno in Coppa Italia, ribaltando il Genoa dopo lo svantaggio iniziale. Il 3-1 di Milan-Genoa non è dei più spettacolari a San Siro, a partire dal manto erboso

MILAN AI QUARTI – A Milano il gol di Leo Ostigard al 17′ illude il Genoa, che si porta in vantaggio mantenendolo per quasi un’ora. Il pareggio arriva al 74′ a firma Olivier Giroud, che porta la partita ai supplementari. Al 102′ Rafael Leao completa la rimonta rossonera con un cross sbagliato che finisce nel sette. Chiude la pratica rossoblù Alexis Saelemaekers, che al 112′ fissa il risultato di Milan-Genoa sul 3-1 finale dopo i tempi supplementari. Il Milan di Stefano Pioli si qualifica ai Quarti di Finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Lazio-Udinese (martedì 18 gennaio, ore 17:30). Preoccupano, però, le condizioni di Fikayo Tomori, uscito anzitempo per infortunio. Ennesimo KO per Andriy Shevchenko sulla panchina del Genoa. Esonero in arrivo proprio dopo Milan-Genoa?