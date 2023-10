Marotta: «Inter ha le armi per gestire la stanchezza! Giovani e calcio scommesse…»

Marotta dal palco del Festival dello Sport al ‘Teatro Sociale’ di Trento dove ha parlato dei temi principali in casa Inter e non solo, come Romelu Lukaku, il mercato e il retroscena con Suning, ha concluso esprimendo inevitabilmente un parere sul calcio scommesse e altro ancora.

DUE EX – L’Amministratore Delegato dell’Inter fa un paragone tra due allenatori : «Massimiliano Allegri o Antonio Conte? Il comune denominatore è che entrambi sono vincenti. Chiaro che ogni allenatore rappresenta delle caratteristiche particolari. Ho vissuto due esperienze bellissime con entrambi, con Conte ancora più bella perché vincere con l’Inter è stato qualcosa di straordinario».

CASO SCOMMESSE – Marotta esprime un suo parere riguardo un tema, purtroppo, attuale: «I giovani vanno aiutati a crescere, in questo faccio una sorta di “mea culpa” a nome della classe dirigenziale che siano club, associazioni o dirigente, perché manca ancora qualcosa. Ho assistito al Totonero del 1980 e nel 2023 si ripetono ancora certe cose. Questi ragazzi devono capire di essere fortunati, vivono in un mondo d’oro e quando scivolano in queste situazioni rischiano grandi danni».

CALCIO ATTUALE – Marotta risponde a una domanda generale: «Quanto mi riconosco in questo calcio? Un atto di intelligenza è sapersi adeguare ai tempi. Siamo davanti a qualcosa di nuovo, un mondo globalizzato. Bisogna prendere atto di questo cambiamento cercando di sfruttare al meglio le potenzialità. Mettendo però sempre al centro l’uomo con la sua intelligenza e i suoi valori».

UN PARAGONE – Marotta risponde a una domanda legata a due grandi ex attaccanti dell’Inter: «Meglio Mauro Icardi o Romelu Lukaku? Per come sono andate poi le cose, dico Icardi».

ANCORA INTER – Marotta conclude tornando a parlare del momento dell’Inter: «Dove saremo alla prossima sosta? Dobbiamo gestire la stanchezza legata ai tanti appuntamenti. Ma riteniamo però di avere una squadra competitiva e di qualità tale che Simone Inzaghi potrà gestirla come vuole. Tutti i giocatori sono utilizzabili».