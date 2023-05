Manchester City-Inter, diretta TV anche in chiaro per la finale di Champions League

Per Manchester City-Inter doppia diretta TV: la finale di Champions League sarà trasmessa anche in chiaro il prossimo 10 giugno.

LA TRASMISSIONE – Manchester City-Inter, finale di Champions League 2022-2023, si giocherà sabato 10 giugno alle 21 ora italiana all’Ataturk di Istanbul (vedi informazioni). La partita andrà in onda in diretta TV in chiaro su Canale 5, così come su Sky Sport via satellite, e in streaming su Sport Mediaset. La scelta è già definitiva, a ventitré giorni dalla disputa della partita, confermando quanto avvenuto negli ultimi anni. Amazon Prime Video, che ha trasmesso ieri Manchester City-Real Madrid, ha solo la prima scelta del mercoledì ma non la finale di Champions League. Che, per gli stessi motivi che hanno portato a Milan-Inter su TV8 per l’andata, è fra gli eventi di rilevanza nazionale definiti dall’AGCOM che hanno l’obbligo della diretta TV in chiaro. Per Manchester City-Inter quindi doppia opzione.