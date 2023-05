Manchester City-Inter, tutte le informazioni sulla finale di Champions League

Sarà Manchester City-Inter la finale di Champions League, dopo che stasera gli inglesi hanno battuto 4-0 il Real Madrid (vedi articolo). Ecco le informazioni sull’ultimo atto.

IN FINALE! – La Champions League 2022-2023 avrà come partita conclusiva della stagione Manchester City-Inter. Si giocherà sabato 10 giugno alle 21 ora italiana all’Ataturk Olimpiyat Stadyumu di Istanbul, in Turchia. Seconda volta che si gioca nell’impianto, dopo Milan-Liverpool del 2005. Per il Manchester City si tratta della seconda finale nella sua storia, dopo quella persa 0-1 contro il Chelsea il 29 maggio 2021. Sesta per l’Inter: ha vinto nel 1964, 1965 e 2010, perdendo nel 1967 e 1972 (tolta l’ultima le altre erano tutte in Coppa dei Campioni). In semifinale gli inglesi hanno eliminato il Real Madrid (1-1 all’andata, 4-0 al ritorno), la squadra di Simone Inzaghi il Milan nel derby (0-2 e 1-0). Nei prossimi giorni l’UEFA comunicherà le informazioni sulla vendita dei biglietti: il totale dei posti disponibili è 72.000, di cui 47.200 a disposizione dei tifosi per l’acquisto diretto e con 20.000 a testa spartiti dalle due finaliste. A livello di sorteggio è il Manchester City “in casa”, ma la divisione è alla pari essendo di fatto campo neutro. In caso di parità al 90’ di Manchester City-Inter tempi supplementari ed eventuali rigori per definire la vincente della Champions League.