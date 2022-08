Lukaku da Lecce a Lecce. Non ancora al top ma ha ben chiaro l’obiettivo – CdS

Romelu Lukaku è pronto per l’esordio-bis con l’Inter in campionato, in particolare con il Lecce, alla quale ha siglato il suo primo gol in Serie A nel 2019. Secondo il Corriere dello Sport la condizione non è ancora al top, ma ha ben chiaro l’obiettivo.

DA LECCE A LECCE – Romelu Lukaku in un’anticipazione di un’intervista a DAZN (vedi QUI) fissa l’obiettivo stagionale dell’Inter, cioè la vittoria dello scudetto, che passa in primo piano rispetto le conquiste individuali come la classifica marcatori. Lukaku è tornato in Italia con il desiderio di riscattare la scorsa stagione e adesso ha nei confronti dei tifosi un debito che può saldare solo con lo scudetto. Il belga si è presentato a Milano in buone condizioni ma non ancora al top. L’inserimento negli schemi di Simone Inzaghi non è ancora ottimale, ma nelle ultime gare è riuscito a trovare la via del gol. Un segnale importante che indica sicuramente una crescita. A questo punto della preparazione ha capito di riuscire a spingere più sull’acceleratore durante gli allenamenti, anche grazie alle terapie post seduta del suo fisioterapista personale, e ha notato che il suo fisico risponde come ai tempi di Antonio Conte. Mister Inzaghi per lui stravede e per avvicinarlo all’area di rigore chiede a Lautaro Martinez di andare incontro all’azione e di innescarlo. Sabato un nuovo esordio con la maglia dell’Inter, da Lecce a Lecce: la formazione alla quale ha siglato la sua prima rete in Serie A con la maglia nerazzurra nel 2019.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti