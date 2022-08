Agoumé, il futuro è in Francia: tre club lo vogliono. Deadline per la scelta – CdS

Lucien Agoumé presto deciderà il suo futuro, ma quel che sembra certo, è che dal prossimo anno vestirà la maglia di un club di Ligue 1. Secondo il Corriere dello Sport sono tre i club sulle sue tracce.

VIA IN FRANCIA – Lucien Agoumé dalla prossima stagione giocherà in Francia. Saltata l’operazione Cremonese, sono ben tre i club di Ligue 1 sulle sue tracce: Troyes, Reims e Lorient. Secondo il quotidiano romano il ragazzo prenderà una decisione nelle prossime quarantotto ore. Da capire anche la possibile formula del suo trasferimento.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti