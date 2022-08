Inter, rosa profonda e tante alternative: tutti coinvolti nel 3-5-2 di Inzaghi – CdS

Simone Inzaghi ha a disposizione una rosa profonda con giocatori duttili e diverse alternative a disposizione. Ecco il piano del mister secondo il Corriere dello Sport.

GIOCATORI DUTTILI – L’Inter di Simone Inzaghi ha a disposizione diverse frecce al proprio arco. Con una rosa profonda capace di offrire più alternative al tecnico con giocatori duttili capaci di ricoprire anche due ruoli diversi all’interno della stessa partita. In tal senso, visti i tanti impegni ufficiali, saranno fondamentali le cinque sostituzioni consentite. Difesa e centrocampo saranno i reparti più soggetti a trasformazioni e mosse a sorpresa: tolti i titolari, Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian e Federico Dimarco offrono più alternative, capaci di giocare in tutti i ruoli della difesa, ma anche con la possibilità di giocare sulle fasce. In assenza di Stefan de Vrij, se non sarà sostituito con un nuovo acquisto, ci saranno Milan Skriniar, ma anche Alessandro Bastoni o lo stesso D’Ambrosio. A centrocampo, invece, Kristjan Asllani sarà il vice Marcelo Brozovic. Ruolo che in emergenza potrebbe ricoprire anche Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu o lo stesso Henrikh Mkhitaryan. Roberto Gagliardini (e Asllani) può far rifiatare Barella, mentre l’armeno può essere utilizzato anche come seconda punta. Sulle fasce, Raoul Bellanova può ricoprire entrambe le posizioni (così come Darmian).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti