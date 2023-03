Lukaku chiama Lautaro Martinez, Inter-Juventus: all’assalto! − CdS

Lukaku e Lautaro Martinez a caccia di fiducia e riscatto per motivi prettamente diversi. Il belga per il futuro e Lautaro Martinez per riprendersi la scena. Inter-Juventus l’opportunità

ALL’ASSALTO − Che voglia di riscatto per Lukaku e Lautaro Martinez e Inter-Juventus calza proprio a fagiolo. Il belga, dopo la rete su rigore a La Spezia, ha disputato una prova opaca a Porto soffrendo tanto nei minuti conclusivi di gara non tenendo un pallone e aiutando poco i suoi. Ora arriva la Vecchia Signora, contro cui non non ha potuto giocare all’andata a Torino. C’è un futuro da guadagnarsi ed è in queste partite che Big Rom dovrà fare la differenza. Il conto contro i bianconeri è abbastanza striminzito, solamente un gol in sette incontri. Serve una svolta e domani dovrebbe giocare dal 1′. Non sarà da meno Lautaro Martinez, la stella più luminosa di questa Inter. Dopo la prova buia contro lo Spezia e le sofferenze patite a Porto, il Toro è pronto a riprendersi la scena. Nei Derby d’Italia dovrà migliorare in termini di score: 13 incroci, tre gol e ben sei sconfitte. Una di queste reti arrivata peraltro in Supercoppa lo scorso anno. Ora un altro capitolo della saga.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno