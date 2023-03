Inter, aprile sarà di fuoco: 3 trasferte di fila e gara anticipata − CdS

L’Inter si prepara ad un mese di aprile incandescente con ben tre competizioni da giocare: campionato, Coppa Italia e Champions League. Più anche di Milan e Napoli

DI FUOCO − Mese di aprile rovente per l’Inter. I nerazzurri sono stati sorteggiati contro il Benfica ai quarti di finale di Champions League, match che dovrà dunque incastrarsi tra gli altri numerosi impegni nel mese della primavera. Nell’agenda più gare anche di Milan e Napoli, le altre tre protagonista della Champions League made in Italy. Infatti per l’Inter ci sarà anche il doppio impegno in Coppa Italia contro la Juventus. A meno di sorprese, intanto, la gara di Salerno contro la Salernitana sarà anticipata al venerdì piuttosto che giocarla il sabato. Significa che, tornando in campo dopo la sosta con la Fiorentina, sabato primo aprile, poi i nerazzurri avranno tre trasferte consecutive nell’arco di una settimana: il 4 a Torino con la Juventus in Coppa Italia, il 7 appunto a Salerno in campionato, e l’11 a Lisbona con il Benfica.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno