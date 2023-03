Inter-Juventus, Allegri col dubbio Chiesa o Di Maria: bagarre − CdS

Vigilia di Inter-Juventus, il derby d’Italia. Allegri sta ragionando in particolare sull’attacco da schierare dal primo minuto. Il dubbio è tra Chiesa o Di Maria

BAGARRE − Federico Chiesa e Angel Di Maria si giocano una maglia dal primo minuto al fianco di Dusan Vlahovic in Inter-Juventus. Allegri ancora non ha sciolto le riserve e con molta probabilità lo farà domani dopo la riunione tecnica. L’attaccante della Nazionale ha segnato nell’ultima uscita bianconera contro il Friburgo in Europa League siglando la rete del definitivo 2-0 e facendo praticamente staffetta con Vlahovic. Occhio dunque al possibile tandem tutto ex Fiorentina, quasi mai insieme in questa stagione. Di Maria ha avuto però tre giorni di riposo in più per poter lavorare in vista di domani. Il Fideo non ha giocato a Friburgo rimanendo in panchina per 90 minuti. Al momento è Chiesa in vantaggio.

Fonte: Corriere dello Sport − Nicola Balice