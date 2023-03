Serie A, nei tre anticipi di oggi c’è il Milan fra le rivali: le partite

Vigilia di Inter-Juventus e fra le rivali in campo in Serie A oggi l’unica presente è il Milan. I rossoneri saranno di scena a Udine, come terza partita di questo sabato di campionato.

SERIE A 2022-2023 – 27ª GIORNATA

Monza-Cremonese sabato 18 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Salernitana-Bologna sabato 18 marzo ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Udinese-Milan sabato 18 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Sampdoria-Verona domenica 19 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Fiorentina-Lecce domenica 19 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Torino-Napoli domenica 19 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Lazio-Roma domenica 19 marzo ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Inter-Juventus domenica 19 marzo ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Sassuolo-Spezia 1-0 71′ rig. D. Berardi

Atalanta-Empoli 2-1 44′ Ebuehi (E), 58′ de Roon, 86′ Højlund

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 68

Inter 50

Lazio 49

Milan 48

Roma 47

Atalanta 45 *

Juventus 38 (-15)

Torino 37

Bologna 36

Sassuolo 36 *

Udinese 35

Fiorentina 34

Monza 33

Empoli 28 *

Lecce 27

Salernitana 26

Spezia 24 *

Verona 19

Cremonese 12

Sampdoria 12

* una partita in più