Lukaku, breve vacanza poi subito Inter! Le parole di Inzaghi una dose di fiducia

C’è grande attesa per il ritorno di Romelu Lukaku dopo l’infortunio prima del Mondiale, il recupero last-minute e la delusione per la mancata qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale con il suo Belgio. Come ribadito da mister Simone Inzaghi in conferenza stampa, l’attaccante belga in settimana tornerà subito a disposizione dell’Inter. Grande fiducia per la seconda parte di fiducia e le parole del tecnico lo dimostrano.

VACANZA E POI INTER – Romelu Lukaku in accordo con l’Inter si trova attualmente in vacanza con i dieci giorni concessi dalla società. Con lui anche il preparatore atletico del Belgio – che spesso lo accompagna -, per proseguire con un lavoro fisico anche durante la pausa, in modo tale da non perdere la condizione ritrovata dopo l’infortunio (per intenderci, è lo stesso che in estate ha lavorato con lui in Sardegna prima del ritorno all’Inter). Come ribadito in conferenza stampa da Simone Inzaghi, questo fine settimana l’attaccante tornerà subito a disposizione della squadra. C’è molta fiducia da parte della società in vista della seconda parte di stagione e soprattutto da parte di Inzaghi, che precisa: «Lukaku e Onana sono usciti dal Mondiale, arriveranno tra venerdì e sabato e si aggregheranno al gruppo. Fisicamente stanno tutti bene, li aspettiamo. Lukaku l’ho sentito, era deluso dopo l’eliminazione del Belgio». La ripresa del campionato per l’Inter ripartirà proprio con Romelu Lukaku al centro dell’attacco. Lui e il club non hanno perso le speranze perché c’è una corsa scudetto da riprendere, così come sottolineato da Inzaghi: «Vincere il campionato? È un augurio e una speranza. Il Napoli ha fatto un percorso importante, ne mancano ancora 23 alla fine, c’è spazio per tutti».