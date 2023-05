Lazio seconda in Serie A e Final Four di Supercoppa Italiana con l’Inter: gli accoppiamenti

La Lazio con la vittori maturata oggi in casa 3-2 contro la Cremonese (vedi QUI) conferma il secondo posto in classifica dietro il Napoli campione d’Italia. Questo significa che, come l’Inter, disputerà le Final Four della Supercoppa Italiana. Ecco quali saranno gli accoppiamenti.

FINAL FOUR – La doppietta di Sergej Milinkovic-Savic regala alla Lazio la vittoria contro la Cremonese, ma anche la conferma del secondo posto in Serie A. Il 3-2 contro la squadra già retrocessa vale il secondo posto, ma anche l’accesso alle Final Four della Supercoppa Italiana. La nuova edizione sarà rivoluzionata, dato che le partecipanti dalle canoniche due passeranno a quattro. La Lega ha scelto di adottare il cosiddetto “modello spagnolo” con le prime due del campionato che andranno a sfidare le due finaliste di Coppa Italia. A tal proposito, il Napoli in semifinale se la vedrà contro la Fiorentina (seconda classificata in Coppa Italia). Mentre l’Inter, vincitrice della Coppa Italia, sfiderà proprio la Lazio.