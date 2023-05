VIDEO – Inzaghi: «Inter, servirà riposo e concentrazione! Poi ultime due»

Simone Inzaghi dopo la straordinaria vittoria in Inter-Atalanta 3-2 in un’intervista su Inter TV si è detto soddisfatto per la prestazione della sua squadra, nonostante il poco riposo a disposizione dopo la vittoria in settimana contro la Fiorentina in finale di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro concederà giorni di riposo alla squadra perché è questo di cui avrà bisogno dopo un periodo pieno di impegni, così da arrivare al meglio per l’ultima sfida di campionato contro il Torino e soprattutto la finale di UEFA Champions League contro il Manchester City. Di seguito l’intervista completa di Inzaghi.

Fonte: Canale YouTube [Inter]