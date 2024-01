Lautaro Martinez vede il Verona: prima tappa di un trimestre infuocato − CdS

Lautaro Martinez è pronto al rientro. Sabato sarà convocato per Inter-Verona, prima tappa di un trimestre nerazzurro ricco di impegni e obiettivi.

ARRIVA − L’Inter aspetta il rientro del suo capitano Lautaro Martinez. Dopo le ferie di Natale forzate contro Lecce e Genoa, il Toro è pronto a ritornare in campo e lo potrebbe fare già sabato 6 gennaio contro il Verona. Lui insieme a Dimarco oggi ritorneranno a lavorare col gruppo. Per loro probabile panchina, ma possibilità di entrare a gara in corso. Il Verona sarà la prima tappa di un trimestre infuocato per la banda di Simone Inzaghi, che a metà gennaio partirà per Riad in vista della Supercoppa Italiana, poi il 4 febbraio ci sarà lo scontro diretto con la Juventus e tra il 20 febbraio e il 13 marzo la doppia sfida in Champions League contro l’Atletico Madrid. Servirà la miglior versione di Lautaro Martinez, che è definitivamente esploso nel 2023 passato. Il Toro ha segnato complessivamente 29 reti, 37 in tutte le competizioni, diventando capitano e totem supremo della Beneamata. Ora a fine gennaio pure il rinnovo fino al 2028 seguendo le orme del mostro sacro Javier Zanetti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno