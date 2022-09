Klinsmann fa tappa all’Inter HQ: accolgono due dirigenti! Tour emozionale

Klinsmann ha fatto tappa a Milano per rivivere i grandi momenti che lo legano alla storia dell’Inter. L’ex attaccante tedesco ha fatto visita all’Inter HQ accolto da due dirigenti. Visita piena di emozioni

ECCELLENZA – Jurgen Klinsmann non dimentica l’Inter e l’Inter certamente non dimentica lui. L’ex glorioso attaccante tedesco, protagonista del trionfo nerazzurro in Coppa Uefa del 1991 in finale contro la Roma, ha fatto tappa a Milano dove ha visitato l’Inter HQ, la nuovissima sede del club, accolto da Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta. Klinsmann durante il suo tour ha visitato la sala Germania dove è raffigurato insieme ad Andreas Brehme, Lothar Matthäus e Karl-Heinz Rummenigge oltre ovviamente alla sala dei trofei.

Sempre bello per l’Inter ritrovare le sue leggende.