Dybala, apprensione Roma: il suo percorso verso l’Inter. Un altro in dubbio

Dybala con l’Atalanta non è sceso in campo per via di un affaticamento muscolare rispondendo comunque alla chiamata dell’Argentina. Pellegrini è invece rientrato dal ritiro dell’Italia. Secondo Mangiante, intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport, c’è un po’ di preoccupazione in vista di Inter-Roma

APPRENSIONE – Paulo Dybala prima di Roma-Atalanta ha avvertito un fastidio muscolare ma comunque ha deciso di rispondere alla chiamata dell’Argentina. Angelo Mangiante spiega perché: «Dybala è volato a Miami, non ha una lesione e magari senza Mondiale in mezzo non avrebbe risposto alla chiamata del CT Scaloni ma ha voluto far vedere questo attaccamento alla causa. Adesso vedremo che evoluzione ci sarà in questo suo percorso. Se starà bene giocherà in amichevole, ma è chiaro che c’è un po’ di preoccupazione a Trigoria. Non c’è lesione ma la preoccupazione c’è, dovrebbe ritornare a ridosso della partita con l’Inter e magari non sarà al 100%».

SPERANZA – Non solo apprensione per Dybala ma anche per Lorenzo Pellegrini: «Mourinho spera di recuperare in questa settimana tutti gli infortunati. Ci sarà El Shaarawy (vedi articolo), ci sarà sicuramente Kumbulla. Pellegrini e Dybala rimangono in dubbio ma le chance che ci siano sono buone».