Klaassen: «All’Ajax non potevo fare più nulla! Ricordo 2 dell’Inter…»

Klaassen ha parlato ad un podcast olandese dei suoi anni all’Ajax, nonché del suo passaggio all’Inter. Due ex nerazzurri importanti nella sua formazione.

MISTER 1-0 − Davy Klaassen ha parlato in De Cor Podcast dei suoi anni all’Ajax: «Il mio gol preferito è stato quello in casa contro lo Schalke 04 nei quarti di finale di Europa League. Era un rigore, quelli non sono dei più belli. Ma, anche perché poi ho segnato il 2-0, è stata una serata davvero speciale. Mister 1-0? Sviluppi le tue corse nel tempo, ma ho imparato molto in passato. Abbiamo ricevuto una formazione finale due volte a settimana da Wim Jonk e Dennis Bergkamp. Ci lanciavano dei palloni in tutti i modi, che poi avremmo dovuto completare».

ADDIO − Poi Klassen sul trasferimento all’Inter: «L’Ajax in quel momento ha preso altre decisioni. Questo è stato il motivo per cui ho intrapreso la mia scelta di andare via per l’Inter. Avevo la sensazione di non poter più fare nulla».