Allegri continua: «Scudetto? Siamo realisti, l’obiettivo è un altro!»

Allegri ribadisce la sua convinzione sulla Juventus non in lotta per lo Scudetto. I bianconeri, nonostante le parole del proprio tecnico, domani potrebbero ritrovarsi primi in classifica in attesa delle partite di Inter e Milan.

TEMPOREGGIA − Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Verona, ha risposto alla domanda sull’eventuale primo posto dei bianconeri in caso di vittoria contro gli scaligeri: «Nessuno può ricacciare indietro la parola scudetto perché il calcio si vive di momenti. Ma bisogna essere realisti: serve lavorare e migliorare continuamente affinché la Juventus abbia un futuro. Bisogna consolidarlo crescendo tutti tecnicamente e mentalmente. L‘obiettivo è quello di entrare nelle prime 4 posizioni per rigiocare la Champions League l’anno prossimo».