Taveri: «Juventus da scudetto? Va spedita ma aspetterei la sfida con l’Inter!»

Taveri non dà giudizi affrettati sulla Juventus e la corsa scudetto. Il giornalista sa che c’è un’avversaria su tutte ancora da battere: l’Inter.

CORSA SCUDETTO – Mino Taveri analizza la situazione della Juventus, che giocando in anticipo rispetto alle rivali Inter e Milan, potrebbe salire di posizione in classifica in caso di vittoria. Il giornalista, intervenuto nello studio di SportMediaset dichiara: «Bianconerida scudetto? È un po’ presto per dirlo ma ci sono dati importanti. Dovesse vincere domani sono tre anni che non era in testa alla classifica. La squadra di Allegri sta andando spedita ma direi che bisogna aspettare il 26 novembre, serata di Juventus-Inter, per per capire le reali potenzialità di questa squadra».