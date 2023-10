Dybala, Mourinho ci spera ancora: una possibilità per Inter-Roma – SM

Mourinho non si arrende all’assenza di Dybala. Secondo SportMediaset non è ancora detto che l’argentino rimanga indisponibile per Inter-Roma.

SPERANZA – Archiviata la pratica Slavia Praga in Europa League, anche José Mourinho come Simone Inzaghi può focalizzarsi sulla preparazione di Inter-Roma. L’allenatore giallorosso ha già recuperato alcuni dei suoi infortunati, come Diego Llorente. Ma ce n’è uno, dal peso importante, che è ancora fuori: Paulo Dybala. Mourinho, però, spera ancora di poterlo riavere a disposizione, almeno in panchina, per il match di domenica prossima contro l’Inter. Questo quello che fa sapere Massimo Veronelli, nel servizio preparato per SportMediaset: «Resiste il sogno di recuperare almeno per la convocazione Paulo Dybala in vista dell’Inter». Da chiarire nei prossimi giorni la condizione fisica di Dybala in vista della sfida di San Siro.