Juventus-Inter si gioca sul valore delle rose: quasi un miliardo − CdS

Si avvicina Juventus-Inter. Il Derby d’Italia mette a confronto due delle superpotenze economiche del calcio italiano. Si tocca quasi il miliardo.

NUMERI − Juventus-Inter non solo in campo, ma anche sulla calcolatrice. Domenica sera allo Stadium, si affronteranno due delle superpotenze economiche del calcio italiano. Una sfida da quasi un miliardo conteggiando il valore economico delle due rose. I nerazzurri vincono di 150 milioni di euro, ma sono indietro per quanto riguarda il monte ingaggi, con la Juventus avanti di due milioni di euro. Negli ultimi tempi, però, i due club hanno operato in modo diverso: la Juventus ha cercato di puntare su qualche giovane della Next Gen dall’ingaggio sicuramente contenuto, ma dal rendimento soddisfacente. Un esempio l’ultimo mercato col solo Weah arrivato come vero e proprio acquisto ufficiale. L’Inter invece prima vende anche a grosse cifre e poi reinveste: in estate via Onana per 50 milioni di euro e arrivo di Pavard e Frattesi. Senza tralasciare la politica dei parametro zero, che permette ai nerazzurri di non pagare il cartellino di determinati giocatori, ma soltanto i corrispettivi emolumenti. Considerando il valore dei giocatori: Lautaro Martinez è il più costoso. E in Serie A è dietro solamente a Osimhen (120 milioni). Il primo della Juventus è Vlahovic che figura in sesta posizione tra i giocatori più costosi della Serie A. Il club bianconero però è avanti sul monte ingaggi: guida la classifica Pogba con i suoi 8 milioni l’anno, che presto sarà raggiunto dallo stesso Lautaro. Ad oggi il nerazzurro più pagato è Calhanoglu con 6,5 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno