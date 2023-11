Inter, per Inzaghi abbondanza in un solo reparto (con incognita) − TS

Dall’inizio della stagione è stata sempre messa sotto i riflettori la grande alternativa di risorse per Simone Inzaghi. Ma c’è un solo ruolo attualmente in cui il tecnico dell’Inter ha molta scelta secondo Tuttosport.

PRIME LINEE – Da quando Pavard e Bastoni sono fermi ai box, il tecnico piacentino Simone Inzaghi può contare su risorse limitate nel reparto arretrato. Dunque, ad esempio, con la Juventus le scelte saranno pressoché forzate avendo a disposizione soltanto De Vrij, Darmian, Acerbi e Bisseck, pronto a dare fiato ai compagni titolari. Davanti le gerarchie sono ben delineate. Secondo Tuttosport sembra abbastanza evidente che Lautaro Martinez e Marcus Thuram non abbiano riserve all’altezza delle loro prestazioni attuali. Discorso diverso per il centrocampo, dove attualmente i titolari sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, accompagnati da riserve all’altezza dei compagni. All’occorrenza il centrocampista turco può anche tornare a ricoprire il ruolo avuto nelle passate due stagioni all’Inter, inserendo ad esempio Asllani come mediano che dopo il lancio per Dimarco in Inter-Roma ha ritrovato molta fiducia, anche in Simone Inzaghi. Un’alternativa di lusso a Barella e Mkhitaryan è rappresentata da Frattesi, che quando entra non fa calare mai il ritmo della partita e aiuta molto il gioco dei compagni. Menzione a parte per Klaassen, che al momento ha giocato soltanto 73 minuti con l’Inter. Occhio al sul suo futuro, con gennaio che incombe. Piace in Turchia.

FONTE: Tuttosport – Stefano Scacchi