Inzaghi, turnover per Inter-Parma: 2 cambi obbligati! Attacco inedito − SM

È già vigilia di Inter-Parma, match di Coppa Italia. Inzaghi è pronto ad imbastire un corposo turnover per far rifiatare alcuni titolari. Due i cambi obbligati a centrocampo, mentre in attacco tandem inedito

TURNOVER − Dopo il pari amaro contro il Monza (vedi editoriale), l’Inter può subito riscattarsi in Coppa Italia per gli ottavi di finale. Domani sera alle 21.00 i nerazzurri saranno impegnati contro il Parma a San Siro. Secondo Sport Mediaset, Simone Inzaghi farà dei cambi per far rifiatare diversi uomini. In mezzo al campo, due i cambi obbligati. Fuori gli acciaccati Barella e Calhanoglu. Il primo ha risentito un dolore all’adduttore, mentre il turco ha avuto un problema allo psoas. Al loro posto dentro Asllani e Gagliardini. In avanti, invece, ci sarà un nuovo attacco: Lukaku insieme a Correa. Occhio però alle condizioni del belga.