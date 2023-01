VIDEO – Scandalo a Monza | Good Morning Interfans del 9 gennaio 2023

Good Morning Interfans è la prima novità all’interno del palinsesto della Inter-News Web TV. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti arriva in formato video grazie all’editoriale del nostro Daniele Berardi. Il videoeditoriale di Inter-News.it è il nuovo appuntamento da non perdere per conoscere la nostra versione sui temi più importanti in casa nerazzurra. Nella prima puntata del format focus sullo scandalo arbitrale che ha condizionato negativamente il risultato di Monza-Inter con le scarse conseguenze mediatiche del caso. A seguire il video

GOOD MORNING INTERFANS – Esordio nel palinsesto per il nuovo format video firmato Inter-News.it, che da oggi vi accompagnerà ogni mattina dal lunedì al sabato. Il primo videoeditoriale di Daniele Berardi non può che essere dedicato a Monza-Inter e alle polemiche, che per alcuni sembrano essere già finite. Tipico… Di seguito la puntata di Good Morning Interfans di lunedì 9 gennaio 2023 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).

Good Morning Interfans e non solo: tutte le info

