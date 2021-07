Inzaghi si presenta: oggi la prima conferenza stampa all’Inter (con Marotta)

Inzaghi oggi avrà il primo atto ufficiale da nuovo allenatore dell’Inter, con la conferenza stampa di presentazione. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le dichiarazioni, sue e di Marotta, in diretta.

CONFERENZA INZAGHI E MAROTTA – Simone Inzaghi si presenta da nuovo allenatore dell’Inter, a un mese dall’annuncio ufficiale. Il tecnico parlerà per la prima volta da nerazzurro assieme a Giuseppe Marotta, nella conferenza stampa che apre le attività della stagione 2021-2022. Lo farà oggi alle ore 13 allo Stadio Giuseppe Meazza, nella presentazione ufficiale che anticipa il raduno, in programma domani (vedi articolo). È il primo appuntamento dei Campioni d’Italia, che riprendono le attività per il nuovo anno. Segui su Inter-News.it il LIVE della conferenza stampa, a partire dalle ore 12.45, con l’inviato a San Siro e tutte le parole di Inzaghi e Marotta.