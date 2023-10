Inzaghi, l’agente Tinti: «Inter gioca bene e fattura di più! L’Arabia…»

Inzaghi raccoglie sempre più consensi e Tinti non nasconde la soddisfazione provata grazie al suo assistito. L’agente dell’allenatore dell’Inter, intervenuto in collegamento con “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS, allontana le voci di un possibile addio a Milano

FATTORE INZAGHI – Lo Scudetto è la missione di Simone Inzaghi che, come confermato dal suo agente Tullio Tinti, è ben felice della sua esperienza nerazzurra: «Faccio un premessa. Simone è stato uno dei miei primi giocatori, quindi… Per me e per la mia agenzia i nostri calciatori sono la nostra famiglia. Per Simone sono un punto di riferimento. E sono stato anche suo testimone di nozze! C’è una rapporto non solo lavorativo ormai. Simone è come un figliocco per me. Sicuramente è un allenatore che – ormai – ha fatto grandi cose nella sua carriera, iniziata da molto giovane nel Settore Giovanile della Lazio. Simone è sempre stato un vincente. L’Inter credo sia al momento la squadra che gioca un calcio fantastico. Se vai a vedere una partita dell’Inter, alla fine ti diverti. Creano tante occasioni da gol, magari ne subiscono anche qualcuno, ma il pubblico si diverte sempre. Per questo a tutte le partite dell’Inter a San Siro c’è il sold-out! Ed è un merito che va diviso con la squadra e la società, ma anche l’allenatore è stato un traino importante. I risultati che hanno portato l’Inter in questa situazione favorevole, fatturando di più come club e gestendo la società senza mettere soldi praticamente. Questa è una bella cosa a livello professionale. Simone è un ragazzo che si merita tutti gli elogi e ciò che ha ottenuto». Così l’agente Tinti sul “suo” Inzaghi.

Inzaghi in Arabia Saudita? L’agente Tinti nega

IPOTESI ARABIA – All’agente Tinti viene chiesto anche qualcosa riguardo alle voci di un interessamento dall’Arabia Saudita per Inzaghi, a cui sarebbe anche arrivata un’offerta multimilionaria per lasciare l’Inter: «Ripeto, non so onestamente. Magari sono cose arrivate a lui. Io non posso dire di averla sentita direttamente, ma non credo nemmeno ci abbia pensato perché lui è felice di essere in un grande club. E credo stia facendo quello che deve fare un grande allenatore in un grande club». Questa la chiosa di Tinti sul presente e futuro di Inzaghi sulla panchina dell’Inter.