Inter, terzo sponsor in arrivo: maniche della maglia targate “DigitalBits” – TS

Inter, dopo Socios.com in arrivo un nuovo sponsor sulla maglia: DigitalBits, nuovo ingresso dal mondo delle criptovalute. Di seguito qualche anticipazione e le cifre secondo quanto riportato da “TuttoSport” questa mattina.

TERZO SPONSOR – L’Inter dopo aver concluso l’accordo con Socios.com come “main sponsor” al posto di Pirelli”, in arrivo un nuovo sponsor pescato nello stesso ambito imprenditoriale per il nome che comparirà sulle maglie della maglia. Si tratta di DigitalBits, azienda appena diventata sponsor principale della Roma. L’annuncio dovrebbe arrivare a breve, in concomitanza con la presentazione della terza maglia 2021-2022. DigitalBits dovrebbe pagare l’Inter circa 5 milioni a stagione, in questo modo il totale delle entrate commerciali legate alla divisa di gioco dovrebbe salire a circa 29 milioni a stagione.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi