Inter superiore al Milan! Mandato gli undici di Pioli in confusione – TS

L’Inter domina la semifinale d’andata di Champions League mandando il Milan allo sbando. Secondo Tuttosport la squadra di Inzaghi ha vinto nettamente, dimostrando superiorità sul campo (vedi articolo).

CONFUSIONE – L’Inter esce dalla semifinale d’andata di Champions League con un validissimo 2-0 rifilato al Milan. Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, però, il risultato, seppur buono, non rispecchia al massimo la partita vista a San Siro. Sì, perché la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato dal primissimo minuto dell’Euroderby di essere di gran lunga superiore rispetto ai rossoneri. Milan-Inter, dunque, per l’intensità e il calcio giocato, sarebbe potuta finire con un punteggio più alto in favore dei nerazzurri. Soprattutto nel primo tempo, infatti, l’atteggiamento messo in campo dall’Inter ha mandato in confusione gli undici di Stefano Pioli, mostratisi completamente remissivi.

SUPERIORITÀ – Se è vero che nell’Euroderby il Milan ha dovuto fare forzatamente a meno di una pedina importante come Rafael Leao, lo è altresì il fatto che l’attaccante portoghese, pur essendo presente, nulla avrebbe potuto di fronte alla disattenzione della propria squadra. Tanti, infatti, i giocatori di Pioli che non hanno dimostrato di aver approcciato bene alla sfida di Champions League. Così come lo stesso allenatore del Milan è parso rassegnato spesso rassegnato di fronte agli sbandamenti della sua squadra. Sempre secondo Tuttosport, dal primo round della semifinale europea l’Inter esce, senza dubbio, a testa alta e con la consapevolezza, oltre che di aver messo in tasca una vittoria, di essere superiore ai rossoneri per condizione atletica e psicologica.

Fonte: Tuttosport -Stefano Salandin