Inter, scatta oggi la campagna abbonamenti 2023-24: c’è l’orario!

Parte oggi la campagna abbonamenti dell’Inter per la stagione 2023-24. Si prospetta l’ennesima annata da sold-out a San Siro. Fissato l’orario dello start

SI PARTE − “Completata la fase dedicata agli iscritti alla waiting list (lista d’attesa) ed essendo confermato il tetto di circa 40.000 tessere stagionali, si prospetta l’ennesimo sold-out repentino dei pochi posti rimasti a disposizione. Il via scatterà alle 14. Saranno a disposizione dei tifosi i posti che gli abbonati non hanno confermato e che non sono stati già acquistati dagli iscritti alla lista d’attesa. Unica condizione necessaria per abbonarsi: essere in possesso della tessera SiamoNoi. Ci saranno disponibilità di posti nel terzo anello rosso, terzo anello verde, secondo anello blu oltre a qualche centinaio sparso tra i vari settori. Ricordiamo che scegliere un qualsiasi settore di abbonamento mette comunque il tifoso in prima fila per poter eventualmente cambiare posto, nella prevendita dedicata, nel corso della campagna abbonamenti 24-25″.

Fonte: Inter.it