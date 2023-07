Sommer-Inter, il Bayern Monaco rallenta tutto? Il motivo è… Neuer!

L’Inter ha scelto Yann Sommer come prossimo portiere insieme a Trubin per sostituire Onana. Ma il Bayern Monaco potrebbe rallentare l’uscita dello svizzero. Occhio alle condizioni di Neuer

RALLENTAMENTO − Sommer obiettivo di mercato dell’Inter per il post André Onana. Lo svizzero può liberarsi a circa 6 milioni dal Bayern Monaco e approdare in nerazzurro. Qui dovrebbe essere seguito da Anatolij Trubin, al momento in forza allo Shakhtar Donetsk. Ma la Bild lancia un’indiscrezione piuttosto importante. Sommer è arrivato in Baviera a gennaio per sostituire Manuel Neuer, infortunatosi alla gamba dopo un incidente con gli sci. Tuttavia, potrebbe volerci un po’ più del previsto prima che il portierone tedesco ritorni completamente in forma. Possibile, dunque, che il Bayern Monaco rinunci a Sommer solamente dopo il recupero definitivo di Neuer.