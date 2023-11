Inter, resoconto dei prestiti: solo 8 gol in 6! Problema Correa

Molti giocatori di proprietà dell’Inter stanno vivendo un’esperienza in prestito in altre realtà. I gol all’attivo sono 8, distribuiti però tra sei giocatori. Spiccano le prestazioni di Correa, che preoccupano la casa madre.

RESOCONTO PRESTITI – L’Inter mastica amaro guardando le prestazioni dei propri giocatori in prestito. In Serie A l’unico raggio di luce è Gaetano Oristanio, ormai elemento fisso del Cagliari e autore del primo (e finora unico) gol da professionista. Quasi invisibili invece i fratelli Carboni, entrambi in forza al Monza. Se Valentin può vantare almeno un assist all’attivo, in appena 62 minuti di gioco, Franco è invece ai margini della rosa di Raffaele Palladino (32 minuti finora). Mentre in Serie B sono in lenta ripresa Filip Stankovic e Sebastiano Esposito. La “loro” Sampdoria è finalmente fuori dalla zona retrocessione, e l’attaccante classe 2002 ha pure trovato la prima rete. Leggermente meglio sta facendo il fratello minore Francesco Pio: 2 gol in 14 presenze con lo Spezia. Oggetto estraneo invece Gabriel Brazao: il secondo portiere della Ternana deve ancora trovare i primi minuti di gioco. Le notizie peggiori arrivano però dall’estero. Joaquin Correa sta deludendo pesantemente con la maglia del Marsiglia: nessun gol e nessun assist in 9 presenze, e -11 dalla zona Champions League. Che per l’Inter significherebbe obbligo di riscatto del Tucu a 25 milioni di euro. Benissimo invece Zinho Vanheusden, che è diventato l’attuale capitano dello Standard Liegi. Un segnale confortante per l’Inter, visto il riscatto (non obbligatorio) fissato a 7 milioni di euro. Vediamo ora le statistiche dei nerazzurri in prestito, dal più al meno utilizzato.

Prestiti Inter: il resoconto alla seconda sosta

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi | 15 presenze, 1.314 minuti totali (87’/partita), 5 ammonizioni

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo | 14 presenze, 1.180 minuti totali (84’/partita), 1 gol, 2 assist, 4 ammonizioni, 1 espulsione

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria | 12 presenze, 1.080 minuti totali (90’/partita), 15 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari | 13 presenze, 643 minuti totali (49’/partita), , 1 gol, 1 assist, 2 ammonizioni

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria | 9 presenze, 620 minuti totali (68’/partita), 1 gol, 2 assist, 1 ammonizione

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia | 14 presenze, 617 minuti totali (44’/partita), 2 gol, 2 ammonizioni

MARTIN SATRIANO (A) – Brest | 11 presenze, 525 minuti totali (47’/partita), 1 gol, 1 ammonizione

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza | 11 presenze, 505 minuti totali (46’/partita), 2 ammonizioni

IONUT RADU (P) – Bournemouth | 5 presenze, 450 minuti totali (90’/partita), 11 gol subiti

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia | 9 presenze, 422 minuti totali (47’/partita), 2 ammonizioni

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948 | 10 presenze, 286 minuti totali (28’/partita), 1 ammonizione

EDDIE SALCEDO (A) – Eldense | 9 presenze, 244 minuti totali (27’/partita), 2 gol, 1 assist, 1 ammonizione

VALENTIN CARBONI (C) – Monza | 6 presenze, 62 minuti totali (10’/partita), 1 assist, 1 ammonizione

FRANCO CARBONI (D) – Monza | 1 presenza, 32 minuti totali

GABRIEL BRAZAO (P) – Ternana | 0 presenze