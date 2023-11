Orsi: «Inzaghi, la carriera dipende da quest’anno! Spartiacque»

Per Orsi il futuro di Inzaghi si deciderà nel corso di questa stagione, dopo l’ottimo inizio con l’Inter. L’ex portiere dà una valutazione nel corso di Radio Radio Mattino.

DEFINITIVO – Fernando Orsi giudica la possibilità che Simone Inzaghi vinca la Serie A: «Sarebbe la consacrazione di un allenatore che ormai è diventato grande. Certo, se non vincesse neanche quest’anno qualche problema l’Inter ce lo avrebbe. La sua carriera secondo me può dipendere dallo scudetto di quest’anno, perché sono tre anni che arriva lì vicino e per un motivo o per l’altro non c’è riuscito. Forse è uno spartiacque per capire se può allenare grandi squadre o se, dopo l’Inter, sarà costretto a ricominciare».