Juventus, oggi allenamento a -11 dall’Inter con una squadra extra – TS

La Juventus è al lavoro in vista del derby d’Italia con l’Inter di domenica 26. Allegri, fa sapere Tuttosport, ha pochissimi giocatori a disposizione e integra il gruppo con una squadra in più.

L’AGGIUNTA – La Juventus ha già ripreso gli allenamenti, a differenza dell’Inter che lo farà soltanto oggi. Massimiliano Allegri ha però solo cinque giocatori della prima squadra a disposizione: i portieri Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, il difensore Daniele Rugani, il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia e l’attaccante Arkadiusz Milik. Gli altri sono o in nazionale o (come Manuel Locatelli) infortunati. Motivo per cui il tecnico, che oggi avrà una seduta mattutina, sta integrando il gruppo con squadre extra. Tuttosport scrive come oggi toccherà alla Next Gen di Massimo Brambilla, ossia la seconda squadra che gioca in Serie C. Ieri invece c’era la Primavera di Paolo Montero.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo