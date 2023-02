L’Inter non sfonda il muro Sampdoria, solo pari al Ferraris! Napoli a +15

L’Inter pareggia 0-0 contro la Sampdoria infrangendosi contro il muro blucerchiato. I nerazzurri non riescono a sfondare con un Lukaku impalpabile. Distanza dal Napoli ora abissale

STOPPATA − Ripresa che si apre con lo stesso canovaccio del primo tempo: l’Inter domina territorialmente la partita e la Sampdoria che si difende con organizzazione. Rispetto ai primi 45′ però la manovra è più lenta e le occasioni da gol faticano a materializzarsi. Simone Inzaghi richiama in panchina Gosens per mettere in campo il titolare della fascia sinistra: Federico Dimarco. Al minuto 59 è proprio il laterale italiano ad avvicinarsi al gol del vantaggio calciando di poco al lato su cross dell’altro esterno Darmian. Intorno al 65′ l’Inter va col triplo cambio inserendo contemporaneamente Dzeko, Dumfries e Brozovic al posto di Lukaku, Darmian e Barella. Nei minuti finali è Calhanoglu l’uomo più pericoloso. Prima al 77′ e poi all’83’: nel primo caso, bravo Audero, nel secondo palla che sfiora il palo. Nel finale paratona di Audero su un missile dalla distanza di Acerbi. Termina 0-0 dopo 5′ di recupero. Ora il Napoli è addirittura a più 15.