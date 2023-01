Inter-Empoli, un solo cambio da parte di Inzaghi rispetto alla Supercoppa?

Simone Inzaghi potrebbe effettuare un solo cambio nella formazione in campo al 1º minuto in Inter-Empoli rispetto a quella della Supercoppa.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi per Inter-Empoli potrebbe schierare in campo 10/11 della formazione partita titolare in Supercoppa contro il Milan. L’unico cambio potrebbe essere Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian. Per il resto, in porta Andre Onana. In difesa Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo, oltre all’esterno olandese, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco. In attacco Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Fonte: SportMediaset.it