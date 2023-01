Empoli, ultimo allenamento verso l’Inter concluso: ora la partenza

Si è da poco concluso l’ultimo allenamento in casa Empoli in vista della gara contro l’Inter. La squadra di Paolo Zanetti è pronta per raggiungere Milano, dove è in programma la sfida a San Siro di domani alle 20.45

