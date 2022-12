Inter, con DigitalBits oltre il danno anche la beffa? A Roma nessun problema!

L’accordo dell’Inter con eBay sembra rassicurare sulla situazione sponsor. Rimane, però, il problema DigitalBits, ancora presente sulla maglia nerazzurra nonostante gli inesistenti compensi ricevuti. La testata giornalista Calcio e Finanza spiega la situazione e sottolinea un dato interessante sulla Roma, finanziata dalla stessa piattaforma cripto.

SPONSOR – È di ieri la notizia dell’accordo tra l’Inter e eByay (vedi articolo), nuovo sponsor che comparirà sulla manica della maglia nerazzurra. La novità sembra rassicurare l’ambiente interista sulla situazioni ricavi, ma il problema principale rimane e porta il nome di DigitalBits. Come spiega la testata giornalista Calcio e Finanza, infatti, la piattaforma cripto non ha versato un totale di ben 17,6 milioni di euro al club milanese. Tra le somme pagate finora si leggono solo i 5,1 milioni di euro per la stagione 2021/2022. Mancano, invece, il bonus di 1,6 milioni dello scorso anno e i primi due pagamenti (per 16 milioni) che si riferiscono alla nuova stagione. L’Inter, quindi, è alla ricerca di un nuovo finanziatore e risultano già esserci dei possibili sostituti. Sarà importante, però, fare maggior attenzione e non commettere lo stesso errore. Soprattutto considerando che, sicuramente, i nerazzurri non riceveranno da DigitalBits né la terza rata, di 8 milioni di euro, per il 2022/23, né i 50 milioni di euro definiti da contratto nelle prossime due stagioni. Un altro dato interessante, sempre sottolineato dal sito Calcio e Finanza, riguarda la Roma. Anche il club giallorosso, infatti, ha come partener lo stesso sponsor di maglia. I romanisti, però, al contrario dell’Inter, non risultano aver alcun problema a livello di pagamenti. Anzi, a quanto pare, Digital Bits è proprio tra i partner più importanti della Roma.