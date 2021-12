Inter da record in Serie A: segnati oltre 100 gol nell’anno solare!

L’Inter per la prima volta nella sua storia ha segnato (e superato) quota 100 gol nell’anno solare 2021. Con quarantotto gol, inoltre, è il miglior attacco in Serie A e il secondo in Europa dopo il Bayern Monaco (clicca QUI per altri dati statistici).

DA RECORD – L’Inter con i cinque gol messi a segno contro la Salernitana ha raggiunto e superato una cifra record di 100 gol segnati in Serie A in un anno solare, in questo caso il 2021 (il suo precedente primato era di 99 nel 1950). Il primato assoluto in Serie A è ancora del Milan, a quota 120 gol, sempre nel 1950. La squadra allenata da Simone Inzaghi è il miglior attacco del campionato con ben 48 gol segnati in diciotto partite (e anche la seconda miglior difesa), il secondo in Europa a pari merito con il Liverpool, e dopo il Bayern Monaco (a quota 56). Gol che si aggiungono, come dicevamo, ai 55 segnati nella prima parte dell’anno sotto la gestione Antonio Conte, per un totale di 103 gol in questo 2021 per la squadra nerazzurra, che ha da giocare ancora la sfida contro il Torino in programma mercoledì 22 dicembre alle 18:30.