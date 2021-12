Salernitana-Inter 0-5, cinque dati statistici che potresti non sapere

Salernitana-Inter impreziosisce ulteriormente i numeri della capolista. Lo 0-5 di ieri a Salerno è la sesta vittoria consecutiva in Serie A, ma le statistiche dall’anticipo di Serie A sono ottime soprattutto sui gol.

DUE – I gol consecutivi per Alexis Sanchez, che prima di Salernitana-Inter aveva colpito anche il Cagliari domenica. Al cileno era riuscito solo una volta da quando è in nerazzurro, con la rete al Genoa del 28 febbraio seguita dalla doppietta al Parma del 4 marzo.

DUE – Le reti segnate sin qui da Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter. L’olandese per la quinta stagione consecutiva in carriera realizza almeno due gol in campionato, il suo record è sette con il PSV Eindhoven nel 2019-2020 (a cui va aggiunta un’ulteriore marcatura in Europa League).

TRE – Le volte che l’Inter ha giocato in casa della Salernitana nel corso della sua storia. Quella di ieri è non solo la prima vittoria ma anche la prima volta che i nerazzurri segnano: il 4 luglio 1948 avevano perso 1-0 nell’esordio nella città campana, l’11 aprile 1999 erano usciti sconfitti 2-0 nella precedente esperienza dei granata in Serie A.

CINQUE – I marcatori diversi a segno in Salernitana-Inter. È la seconda volta che succede in questa Serie A e sempre con i nerazzurri protagonisti. Era già avvenuto in occasione del 6-1 al Bologna del 18 settembre, dove ci fu una doppietta per Edin Dzeko e i restanti gol singoli per Lautaro Martinez, Milan Skriniar, Nicolò Barella e Matias Vecino.

CENTOTRÉ – I gol segnati dall’Inter nell’anno solare 2021 in Serie A. È il record assoluto per la società, superati i novantanove del 1950, e c’è ancora una partita per incrementare il bottino (mercoledì col Torino). Appare difficile, però, raggiungere il primato di sempre per il campionato italiano, centoventi sempre nel 1950 da parte del Milan.