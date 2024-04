Inter-Cagliari, bagarre Arnautovic-Sanchez! Un rientro dietro − Sky

Dopo aver battuto l’Udinese, testa a Inter-Cagliari. I nerazzurri sono prossimi a preparare la sfida contro i sardi. Sicure le assenze di Lautaro Martinez e Pavard. Bagarre Arnautovic-Sanchez in avanti.

BALLOTTAGGIO E RIENTRO − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Andrea Paventi ha dato aggiornamenti sull’Inter in vista del Cagliari: «Thuram gioca sicuro, poi probabilmente Arnautovic favorito su Sanchez. E’ arrivato però per ultimo e si è messo a disposizione dopo. Il ballottaggio è aperto. In difesa dovrebbe esserci il recupero di de Vrij, che dà qualche soluzione in più a Simone Inzaghi. Ma chi gioca gioca è sempre importante, lo abbiamo visto anche a Udine. Squadra forte e consapevole delle proprie possibilità».