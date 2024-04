Ag. Durante consiglia: «Bento-Inter? Non saggio! Spiego il motivo»

L’agente Fifa Durante ha detto la sua sulla pista di mercato Bento-Inter. Il portiere brasiliano, in forza all’Athletico Paranaense, sconsigliato ma non per motivi tecnici.

NON SAGGIO − Sabatino Durante, intermediario di mercato, a Sportitalia.com ha detto la sua su Bento: «È un ottimo profilo. Ha il passaporto, ha già debuttato in Nazionale. È giovane, ha talento e fisico. Ma credo che andare a spendere 25 milioni di euro in un reparto dove l’Inter è già ben coperta oggi, non sia saggio. Il profilo è ottimo, non dico questo, ma l’Inter ha Sommer e dietro di lui Audero che potrebbe fare anche il primo. Con il budget che ha l’Inter andrei su altro, anche se per fortuna noi tifosi dell’Inter abbiamo Ausilio e Marotta che sono i numeri uno anche nello scegliere i profili giusti che sono anche delle occasioni, come i parametri zero. Chi gestisce Bento è mio amico, ma io dico le cose che penso e c’è chi ha più bisogno di uno come Bento, vedi il Napoli».