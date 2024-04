VIDEO – Inter-Cagliari, due assenze. Ma sì ai rientri | TG Flash Inter-News

− Smaltita la sbornia di Udine, ora l’si rituffa nuovamente sul lavoro per preparare la sfida contro il Cagliari, in programma domenica alle 20.45. Inzaghi dovrà fare a meno sia diche di, entrambi diffidati a Udine e ammoniti. Per ovviare alla loro squalifica, pronto il ballottaggio Arnautovic-Sanchez. In difesa, Inzaghi si aspetta qualche rientro. Lo scudetto della seconda stella si avvicina, così come il derby del 22 aprile. Potrebbe essere la data decisiva. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il video del TG IN di mercoledì 10 aprile 2024 pubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).