Inter-Atalanta, Inzaghi rimette dentro 5 titolari! Una bagarre − Sky

Stasera Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata di campionato. Inzaghi pronto a rimettere in campo alcuni titolari, ma c’è una bagarre.

RIENTRI − Verso Inter-Atalanta, sfida in programma questa sera alle 20.45 al Meazza. Si tratta del recupero della ventunesima giornata di campionato. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, rispetto alla trasferta di Lecce, Inzaghi è pronto a rilanciare quattro titolari: Barella, Pavard, Bastoni e Darmian tra difesa e centrocampo. In atto, invece, ancora il ballottaggio offensivo tra Sanchez e Arnautovic. Rientra anche tra i pali Yann Sommer, dopo l’attacco influenzale che lo ha estromesso dalla partita del Via del Mare.

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.