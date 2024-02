Precedenti Inter-Atalanta: contro Gasperini tendenza da confermare

Inter-Atalanta si giocherà alle ore 20.45 e i precedenti di recente sono molto buoni. C’è una tendenza da confermare con Gasperini allenatore dei bergamaschi.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Atalanta numero 72 in casa. Il bilancio complessivo indica 49 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte, con 139 gol segnati e 55 subiti. Stasera si cercherà quindi il successo numero 50. Il primo di questi è lontanissimo nel tempo, 1-0 il 3 aprile 1938, l’ultima in Serie A il 3-2 dello scorso 27 maggio. Una partita che, coi gol in avvio di Romelu Lukaku e Nicolò Barella più quello nella ripresa di Lautaro Martinez, diede la qualificazione aritmetica in Champions League con una giornata d’anticipo. Nella passata stagione un’affermazione dell’Inter anche nei quarti di Coppa Italia, 1-0 il 31 gennaio 2023 rete di Matteo Darmian. All’andata, in casa dell’Atalanta, vittoria per 1-2 il 4 novembre: a segno Hakan Calhanoglu su rigore, Lautaro Martinez e per la squadra di Gian Piero Gasperini a seguire Gianluca Scamacca.

CON L’EX – Gasperini, che spesso ricorda la sua disastrosa esperienza all’Inter da giugno a settembre 2011, non ha mai vinto al Meazza da avversario (se non contro il Milan) né con l’Atalanta né col Genoa. Il bilancio vede per lui 5 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte, ma i successi tutti in casa (ultimo 4-1 l’11 novembre 2018). Da quando allena i bergamaschi, i precedenti Inter-Atalanta non gli sono mai andati bene: il primo anno ha iniziato con un umiliante 7-1 il 12 marzo 2017. Poi sconfitta per 2-0 il 19 novembre 2017, pareggi per 0-0 il 7 aprile 2019, 1-1 l’11 gennaio 2020 e 2-2 il 25 settembre 2021. In mezzo nuovo KO per 1-0 l’8 marzo 2021, più i due della scorsa stagione. Totale: 0 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte.