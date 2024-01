Inter 2023, le pagelle di fine anno: i voti con i commenti [Centrocampisti]

Inter, ecco finalmente il momento dei bilanci. Il 2023 è giunto al termine, per i nerazzurri c’è il primo posto in campionato. Il consueto appuntamento con le pagelle di fine anno è arrivato, si continua con i centrocampisti.

(N. 5) STEFANO SENSI 5 – Tornato a Milano dopo non aver trovato un’altra squadra in cui andare, rimane relegato in panchina e si fa male ancora e ancora. Il suo è un calvario, anche quando entra in campo va ad un passo estremamente lento rispetto agli avversari. Inevitabile l’insufficienza piena nelle pagelle, così come la fine della storia nerazzurra il 30 giugno del 2024.

(N. 14) DAVY KLAASSEN 5.5 – È il sesto centrocampista del reparto, risponde presente quando chiamato in causa come con Salernitana e Bologna in Coppa Italia. La forma fisica però è spesso precaria, non aiutano i pochi minuti in campo. La partita con il Benfica al Da Luz è da mani nei capelli, paurosamente indietro di condizione rispetto a tutti gli altri 21 giocatori in campo.

(N. 16) DAVIDE FRATTESI 6 – Il suo 2023 è magico! Dai gol al Sassuolo fino a divenire l’acquisto più costoso della Serie A e della campagna estiva di mercato dell’Inter. Fa impazzire il Giuseppe Meazza con il gol del 5-1 contro il Milan, abitua tutti a caterve di reti e le aspettative si alzano in maniera esagerata. Davide è il dodicesimo uomo di Simone Inzaghi, è grande protagonista dei secondi tempi nerazzurri. Segna con un bellissimo tiro al volo di sinistro il suo primo gol in Champions League con il Benfica, ma la differenza con il titolare al suo posto è evidente. Serve maggiore qualità con la palla al piede, serve essere più presenti in fase difensiva e non dimenticarsi le marcature come successo con il Salisburgo a Milano. Le sue pagelle di inizio avventura nerazzurra sono un monito per i prossimi mesi.

(N.20) HAKAN CALHANOGLU 9.5 – Il 10 nelle pagelle non arriva esclusivamente per quella maledetta finale ad Istanbul. Non riesce a tenere lo stesso livello di un 2023 da regista tra i migliori al mondo. Cambia ruolo definitivamente con l’infortunio di Brozovic, si reinventa e dà una scossa ulteriore alla sua carriera. In estate tutti avevano paura del post-Brozovic, il turco ha risposto portando a galla tutto ciò che ha di migliore. Più verticalità, più velocità nella manovra, maggiori possibilità di tiro da fuori, maggiore precisione nelle palle inattive. Le statistiche non sono fondamentali per valutare chi gioca nel suo ruolo, ma è impossibile non elogiare i suoi 8 gol e 3 assist tra campionato e Champions League. Lui è la più grande invenzione di Simone Inzaghi.

(N. 21) KRISTJAN ASLLANI 5.5 – Trova più spazio, si prende la ribalta con il lancio per Dimarco sul gol di Thuram contro la Roma. Non mostra però costanza. Se da subentrato fa benissimo e non fa rimpiangere Calhanoglu, da titolare ne gioca tre e le sbaglia una dopo l’altra. Con la Real Sociedad si fa ammonire al 13′ e Inzaghi è costretto a cambiarlo a fine primo tempo, con il Benfica sbaglia un’uscita in dribbling dalla difesa e fa subire la momentanea doppietta di Joao Mario. In Coppa Italia la ciliegina sulla torta andata a male: con il Bologna sbaglia tantissimi passaggi ed è uno dei peggiori, viene sostituito all’83’ prima dei tempi supplementari. 2023 da rimandato per l’albanese.

(N. 22) HENRIKH MKHITARYAN 9 – Una delizia per gli occhi di qualsiasi tifoso di calcio. Equilibratore del centrocampo dell’Inter, bomber di derby con tre gol tra Champions League e campionato contro il Milan. L’armeno vive una seconda giovinezza nel 2023 giocando 24 partite quest’anno e chiudendo con 49 presenze la scorsa stagione. Non riposa mai, fa panchina solo con la Salernitana risultando tra i titolari in 17 delle 18 gare di campionato. Simone Inzaghi non ci rinuncia mai, il motivo è semplice e lo si può capire. Altra categoria rispetto a Frattesi, altra qualità e altra quantità. Non corre quanto l’italiano, ma lo fa in maniera intelligente e migliore. Se non si inserisce Barella è lui a farlo, se Calhanoglu viene marcato a uomo è lui a proporsi per prendere palla dai difensori. Il tuttofare che tutti gli allenatori bramano e ricercano per le loro rose.

(N. 23) NICOLÒ BARELLA 8 – Riprende in mano la sua storia da centrocampista migliore della Serie A solo nel finale del 2023. Inizia con uno sprint incredibile, continuando il 2022-2023 da giocatore più prolifico del reparto e segnando gol importantissimi come quelli con il Benfica ai quarti di finale di Champions League. Si perde per strada, soprattutto in questa stagione dove non vive uno dei suoi migliori momenti a livello personale. La vita privata incide forse sulle sue prestazioni, i compagni lo aiutano a superare le difficoltà e il numero 23 batte il primo colpo con il Napoli al Diego Armando Maradona. La seconda rete arriva con il Lecce e l’abbraccio ad Arnautovic vale tanto, fa capire il motivo per cui Nicolò sia il vice-capitano dell’FC Internazionale Milano.

Media di reparto: 7

Pagelle Inter e non solo: tutte le informazioni

